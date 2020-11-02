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Trabzon Valiliği yaylalarda erzak bırakılmaması uyarısı yaptı

Trabzon Valiliği, yayla evlerinde erzak ve malzeme bırakılmaması için vatandaşları uyardı.

Hakan Burak Altunöz   | 02.11.2020
Trabzon Valiliği yaylalarda erzak bırakılmaması uyarısı yaptı

Trabzon

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca 2020 yılı ekim ayı içerisinde Trabzon Valiliği koordinesinde kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliği ile "Yayla Evlerinde Erzak ve Malzeme Bırakmayalım" projesi başlatıldığı anımsatıldı.

Terörle mücadele harekatı kapsamında Karadeniz Bölgesi'nde sürdürülen yoğun operasyonlar neticesinde bölücü terör örgütünün sözde Karadeniz açılım grubunun büyük oranda etkisiz hale getirildiğine işaret edilen açıklamada, bazı unsurlarının ise bölgede tutunamayarak kaçmak zorunda kaldıkları aktarıldı.

Açıklamada, bölgede emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik operasyonlara kararlılıkla ve aralıksız devam edildiği kaydedilerek, "Terörist unsurların yaşamlarını yayla evlerinden hırsızlık yaparak bırakılan erzaklarla sağladığı bilinmektedir. Bu duruma engel olmak ve barınma imkanlarını boşa çıkarmak maksadıyla yayla evi sahiplerinin kış döneminde evlerde erzak ve yaşam malzemesi pil, akü, tüp, ilaç, suni gübre, ocak, küçük ev aletleri bırakmaması kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, yayla evlerine gidildiğinde hırsızlık şüphesi yaşayan vatandaşların iz ve delilleri bozmadan güvenlik güçlerine haber vermesinin de önemli olduğu belirtildi.


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