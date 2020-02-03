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Türkiye

'Toprak Dede' lakaplı Hayrettin Karaca'nın adı Kayseri'de bir parkta yaşayacak

Kayseri'nin Melikgazi ilçe belediyesi, geçtiğimiz günlerde vefat eden "Toprak Dede" lakaplı Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın adını parka verdi.

Sercan Küçükşahin   | 03.02.2020
'Toprak Dede' lakaplı Hayrettin Karaca'nın adı Kayseri'de bir parkta yaşayacak Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Erenköy Mahallesindeki Hayrettin Karaca Parkı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Karaca'nın hayatı boyunca ağaca ve canlıya verdiği değerin tüm Türkiye'yi etkilediğini söyledi.

Karaca'nın birçok insana örnek olduğunu vurgulayan Palancıoğlu, "Kendisi ağaca, çevreye, toprağa, çok önem verdi. Hem yıllarca kendi bütçesinden ağaç dikti hem de bunun için başkalarını teşvik etti. 'Belediye diksin' demedi, 'kamu kurumu diksin' demedi. Özellikle hayırseverleri çevreyi korumaya ve yeşillendirmeye teşvik etti." dedi.

Palancıoğlu, ağaç dikme seferberliğine bu yıl da devam edeceklerine vurgu yaparak, "İnşallah Hayrettin Karaca'nın bayrağını daha yükseklere taşıyacağız. Türkiye'nin yeşillenmesi, güzel bir ülke haline gelmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Son bir ay içinde 1200 ağaç diktik. Sayı az gibi gelebilir ama her biri 15 yaşında çınar ve ıhlamur ağacı. 2020 bizim için önemli bir yıl. Bu yıl onbinlerce ağaç dikeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Palancıoğlu, TEMA gönüllüleri ve vatandaşlar kurdele keserek parkın açılışını gerçekleştirdi.

Erenköy Mahallesinde 4 bin 200 metrekare alana sahip parkta, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanları bulunuyor.

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