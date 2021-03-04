Euro
8.96
Dolar
7.43
BIST 100
1,538.20
Altın
1,722.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

TOKİ, yüklenicilerini dolandırmak isteyenler hakkında suç duyurusunda bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yöneticilerinin isimlerini kullanarak "sahtecilik ve dolandırıcılık" girişiminde bulunanlarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 04.03.2021
TOKİ, yüklenicilerini dolandırmak isteyenler hakkında suç duyurusunda bulundu

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TOKİ yöneticilerinin isimlerini kullanarak kurumun yüklenicilerini telefonla arayan, "sahtecilik ve dolandırıcılık" girişiminde bulunan kişilerin tespit edildiği belirtildi.

Arayan numarayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu ve yasal takip başlatıldığı ifade edilen açıklamada, "Yüklenicilerimiz ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, 535 ... .. 14 numaralı ya da herhangi bir telefon numarasından yapılabilecek aramalara itibar etmemeleri, olası bir durumda güvenlik güçlerine bilgi vermeleri önemle duyurulur." uyarısı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da AstraZeneca aşısı 65 yaş ve üstü kişilere de yapılabilecek
Başkentte geniş kapsamlı Kovid-19 ile mücadele denetimi yapıldı
ıAB ilaç düzenleyicisi Rusya'nın Sputnik V aşısını ön değerlendirmeye aldı
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (04 Mart 2021)
Yalova'nın kadın ambulans şoförleri zamanla yarışıp vakadan vakaya koşuyor

Benzer haberler

TOKİ, yüklenicilerini dolandırmak isteyenler hakkında suç duyurusunda bulundu

TOKİ, yüklenicilerini dolandırmak isteyenler hakkında suç duyurusunda bulundu

Depremzedeler yeni konutlarında güvenle oturmanın mutluluğunu yaşıyor

TOKİ inşaatlarının atık malzemeleri sokak hayvanları için sıcak yuvaya dönüşüyor

TOKİ eski stadyum alanlarını 'Millet Bahçesi'ne dönüştürerek yeşillendirdi

TOKİ eski stadyum alanlarını 'Millet Bahçesi'ne dönüştürerek yeşillendirdi