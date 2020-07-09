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Tokat'taki FETÖ soruşturmasında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Tokat'ta FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Recep Bilek   | 09.07.2020
Tokat'taki FETÖ soruşturmasında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Tokat

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturmada, ikisi muvazzaf asker olmak üzere 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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