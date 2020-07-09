Tokat'taki FETÖ soruşturmasında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Tokat'ta FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Tokat
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturmada, ikisi muvazzaf asker olmak üzere 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.