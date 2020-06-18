Tokat'ta maske takma zorunluluğu getirildi
Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildiği bildirildi.
Tokat
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Tokat Valisi Ozan Balcı başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde açık ve kapalı alanlarda 22 Haziran Pazartesi'den itibaren maske takma zorunluluğu getirilmesi kararlaştırıldı.
Balcı, koronavirüs salgınının hızlı yayılım eğilimi gösteren yapısının engellenmesi, bulaşma hızının durdurularak sosyoekonomik hayatın bir an önce normalleşmesi amacıyla maske kullanımının zorunlu hale getirildiğini belirtti.
Balcı, vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarının önem taşıdığını, bu zorunluluğa uymayanlara idari para cezası uygulanacağını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.