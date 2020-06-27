Tokat'ta FETÖ'nün 'yeniden yapılanması'na yönelik soruşturmada 9 kişi tutuklandı
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "yeniden yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.
Tokat
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Tokat ve Ankara'dan farklı meslek gruplarından 9 kişi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeniden yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.