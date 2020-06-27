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Tokat'ta FETÖ'nün 'yeniden yapılanması'na yönelik soruşturmada 9 kişi tutuklandı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "yeniden yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Ekber Türkoğlu   | 27.06.2020
Tokat'ta FETÖ'nün 'yeniden yapılanması'na yönelik soruşturmada 9 kişi tutuklandı

Tokat

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Tokat ve Ankara'dan farklı meslek gruplarından 9 kişi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeniden yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.

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