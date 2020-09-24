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Tokat'ta FETÖ'nün mütevelli grubuna yönelik soruşturmada 15 şüpheli yakalandı

Tokat'ta, FETÖ'nün "mütevelli grubuna" yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı olan 15 şüpheli yakalandı.

Ekber Türkoğlu   | 24.09.2020
Tokat'ta FETÖ'nün mütevelli grubuna yönelik soruşturmada 15 şüpheli yakalandı

Tokat

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mütevelli grubuna" yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı olan 15 şüpheli yakalandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün mütevelli grubunda yer aldıkları iddiasıyla aralarında esnafların da bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.

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