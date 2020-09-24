Tokat'ta FETÖ'nün mütevelli grubuna yönelik soruşturmada 15 şüpheli yakalandı
Tokat'ta, FETÖ'nün "mütevelli grubuna" yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı olan 15 şüpheli yakalandı.
Tokat
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mütevelli grubuna" yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı olan 15 şüpheli yakalandı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün mütevelli grubunda yer aldıkları iddiasıyla aralarında esnafların da bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.