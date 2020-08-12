TOGG: Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını açıklamadıklarını bildirdi.
Istanbul
TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil. Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz.
Türkiye’nin Otomobili’nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022’den önce de açıklamamız mümkün değil.— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) August 12, 2020
Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz.
Heyecan yaratacak gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz 😉#TOGG
Heyecan yaratacak gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.