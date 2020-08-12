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Türkiye

TOGG: Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını açıklamadıklarını bildirdi.

Gökhan Yıldız   | 12.08.2020
TOGG: Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık

Istanbul

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil. Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz.

Heyecan yaratacak gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz."

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