'TMV kadroları Pakistan'daki FETÖ okullarına en kısa sürede gelecek'

İSLAMABAD - Tevfik Durul - Muhammed Semih Uğurlu

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Yönetim Kurulu Üyeleri, Pakistan'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) okullarının yönetimini teslim aldıklarını belirterek bundan sonraki süreçte Türkiye'den idareci ve öğretmen kadrolarının bu ülkeye gelerek en kısa sürede göreve başlayacağını bildirdi.

AA muhabirine konuşan TMV Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Kaya, Pakistan Yüksek Mahkemesinin 28 Aralık'ta aldığı kararla FETÖ'nün bu ülkede terör örgütü ilan edildiğinin altını çizerek, "FETÖ iltisaklı Pak-Türk okullarının kapatılarak TMV'ye devredilmesi ve bundan sonra TMV tarafından işlerin yürütülmesi konusunda çok net bir karar vardı." diye konuştu.

Kaya, Pakistan otoritelerinin bu süreçte Yüksek Mahkemenin kararlarının uygulanması konusunda kolaylaştırıcı tavır takındığına değinerek şunları söyledi:

"Bürokratik işlemlerin hallolması doğal olarak biraz zaman aldı. Ancak dün itibariyle bu okulların bağlı olduğu derneğin tescili iptal oldu. Bu sabah da bu vakfın ana merkezine gelerek gerekli bilgileri aldık. Buradaki personel de bize bir zorluk çıkarmadı. Artık Pak-Türk okulların ana merkezinin TMV'ye devredildiğini söyleyebiliriz. Zaten bu konuda tutanak imzalandı ve her iki taraf bunun altına imzasını attı."

TMV kadroları en kısa sürede Pakistan'a geliyor

Bu okulların devralınması sonrası sürece ilişkin bilgi veren TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben ise, "Türkiye'den okul idarecilerimizin ve öğretmenlerimizin görevlendirilmesi söz konusu. Bu anlamda bütün hazırlıklarımızı yaptık. Türkçe öğretmenlerimiz de en kısa zamanda buraya intikal etmiş olacaklar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den gelecek idarecilerin buradaki yerel kadroyla birlikte okuldaki fiziki imkanların iyileştirilmesi ve öğretmenlerin oryantasyon programlarıyla ilgili çalışmalar yapacaklarını kaydeden Türkben, "Bizim burada en öncelikli meselemiz, eğitim kalitesinin yükseltilmesi olacak." dedi.

Türkben, TMV'nin dünyada öncü bir eğitim kurumu olma misyonu doğrultusunda çalışmalar yapacaklarını anlatarak, "(Pakistanlı öğrencilerin) Pergelin bir ayağını Pakistan'a sabitleyip diğer ayağını tüm dünyayı dolaşacak şekilde insani değerlerle mücehhez olmalarını önemsiyoruz." ifadesini kullandı.