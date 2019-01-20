TMO 10 bin ton fındığı FİSKOBİRLİK'e teslim etmeye başlıyor

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, "İlk olarak 750 ton ürün 23 Ocak Çarşamba günü bize teslim edilecek ve bu fındıkları depolarımıza koyacağız." dedi.

GİRESUN

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, TMO stoklarından ilk olarak 750 ton fındığın 23 Ocak'ta kendilerine teslim edileceğini bildirdi.

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "TMO'nun stoklarından 10 bin ton fındığın teminat karşılığı FİSKOBİRLİK'e verilerek kurumun destekleneceği" açıklamasını hatırlattı.

Kararla ilgili kararnamenin aralık ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandığını belirten Bayraktar, yarın birinci teminat mektubunu ofise teslim edeceklerini kaydetti.

Bayraktar, haziran itibarıyla sürecin tamamlanacağını ifade ederek, "2 bin tonu Batı Karadeniz, 8 bin tonu da Doğu Karadeniz'den olmak üzere 6 aylık süreçte 10 bin ton fındık TMO tarafından teminat karşılığı FİSKOBİRLİK'e aktarılacak. İlk olarak 750 ton ürün 23 Ocak Çarşamba günü bize teslim edilecek ve bu fındıkları depolarımıza koyacağız." dedi.

TMO'dan aktarılacak ürün bedellerinin 6 aylık ve bir yıllık vadelerle ödeneceğini belirten Bayraktar, ofis tarafından aktarılacak 10 bin ton fındığın FİSKOBİRLİK'in desteklenmesi noktasında önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Atakan Çıtlak