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TİSK, Kovid-19 ile mücadelede örnek uygulama ve projeleri ödüllendirecek

TİSK, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde geliştirilen kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve örnek uygulamaları hayata geçiren kurumları "Ortak Yarınlar Programı" ile ödüllendirecek.

Özcan Yıldırım   | 25.11.2020
TİSK, Kovid-19 ile mücadelede örnek uygulama ve projeleri ödüllendirecek

Ankara

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonundan (TİSK) yapılan açıklamaya göre, her yıl düzenlenen "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri"nin adı "Ortak Yarınlar" olarak değiştirildi.

"Ortak Yarınlar" adıyla düzenlenecek ödül programının bu yılki odak konusu, Kovid-19 salgınıyla mücadele olarak belirlendi.

Programla salgın sürecinde kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve örnek uygulamalar üreten kurumlar ödüllendirilecek.

Salgın sürecinde vatandaşlara, çalışanlara, sağlıkçılara ve ülkeye değer katan ve bu süreçte sosyal sorumluluk alanında projeler geliştiren kurumlar, 3 Aralık'taki törenle ödüllerine kavuşacak.

25-30 Kasım'da halk oylaması yapılacak

Aday projelere, "Birlikte Mümkün", "Dijitalleşme", "Çalışana Destek", "Topluma Destek", "Sağlık Kahramanlarına Destek" ve "İş Sağlığı ve Güvenliği" olmak üzere altı kategoride ödüller verilecek.

Ödül töreni, salgın koşulları sebebiyle dijital ortamda düzenlenecek. "www.ortakyarinlar.com" web sitesi üzerinden canlı yayınlanacak tören, herkesin katılımına açık olacak.

Programın jürisinde; Prof. Dr. Ateş Kara, Bülent Eczacıbaşı, Vahap Munyar, Prof. Dr. Cem Kılıç, Didem Arslan, Hacer Boyacıoğlu, Özcan Yıldırım, Nevzat Aydın, Zehra Öney, M. Yıldız Günay, Tanyer Sönmezer ve Burak Satıbol yer alacak.

Jüri değerlendirmesiyle paralel şekilde, 25-30 Kasım'daki halk oylamasıyla vatandaşlar da sürece katkı verebilecek.

Bağışlar kahraman sağlıkçıların çocuklarına umut olacak

Başvuru süreci sosyal sorumluluk esasıyla yürütülen Ortak Yarınlar Ödül Programı, salgınla mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık kahramanlarının 100'ü aşkın çocuğuna umut olacak.

Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğinde, başvurular karşılığında yapılacak her bir gönüllü bağış için, Ortak Yarınlar Ödül Programı da TEV Korona Kahramanları Vefa Fonu'na ek bağış yapacak.

Bağışlar, 3 Aralık'taki ödül töreninde açıklanacak.

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