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TİKA'dan Bosna Hersek'teki 1000 aileye gıda ve hijyen malzemesi yardımı

TİKA, Kovid-19 salgınıyla mücadele ve ramazan ayı faaliyetleri kapsamında Bosna Hersek'teki ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulundu.

Sanela Crnovrsanin,Lejla Biogradlija   | 12.05.2020
TİKA'dan Bosna Hersek'teki 1000 aileye gıda ve hijyen malzemesi yardımı

Saraybosna

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve ramazan ayı faaliyetleri kapsamında Bosna Hersek'teki ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulundu.

Bosna Hersek'teki farklı yardım kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak yardım paketlerinin dağıtımına, Bosanska Dubica şehrinde başlandı.

TİKA'nın yardım paketleri, "Merhamet" Müslüman Yardım Derneği aracılığıyla Bosanska Dubica'daki 300 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı.

"Merhamet" Başkanı Kenan Vrbanjac, yaptığı açıklamada, yardım paketlerinin Bosna'daki savaşta terk etmek zorunda kaldıkları evlerine yeniden dönen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını ifade etti.

"Merhamet" Banja Luka Şube Başkanı Jasmin Spahic de Kovid-19 salgını nedeniyle bölgedeki ekonomik sıkıntıların arttığına işaret ederek, "Her zaman yanımızda olan Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz." dedi.

Bu arada, Zenica bölgesindeki dağıtımların "Medica" Derneği, başkent Saraybosna bölgesindekilerin de "Pomozi.ba" insani yardım kuruluşu iş birliğinde yapılacağı bildirildi.

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