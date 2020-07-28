Euro
8.16
Dolar
6.94
BIST 100
1,177.70
Altın
1,936.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sümela Manastırı 2. Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii’nin restorasyon sonrası açılış törenlerine canlı bağlantıyla katılıyor
logo
Türkiye

TİKA Guatemala’da ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen paketi dağıttı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca Kurban Bayramı öncesi, Türkiye'nin Guatemala Büyükelçiliği ve Guatemala İslam Merkezi iş birliğinde Guatemala’da 250 adet gıda ve hijyen kolisi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 28.07.2020
TİKA Guatemala’da ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen paketi dağıttı

Ankara

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılında başlayan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Orta Amerika ülkesi olan Guatemala’da da hızla yayıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla harekete geçen TİKA'nın, yağ, pirinç, fasulye, makarna, yulaf ezmesi, tuz ve sabundan oluşan 250 adet gıda ve hijyen kolisini farklı dinlere mensup ihtiyaç sahibi ailelere dağıttığı belirtildi.

Malzemelerin teslimi dolayısıyla düzenlenen törene Türkiye'nin Guatemala Büyükelçisi Mehmet Erkan Aytun ve Guatemala İslam Merkezi Başkanı Ader Abdel Aucar Hernandez katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Aytun yapılan bu yardımın Türk milletinin gönlünden kopan bir armağan olduğunu, Türkiye'nin Kovid-19 salgını ve benzeri zor koşullarda Guatemala halkının her zaman yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Hernandez, başkanı olduğu merkezin din farkı gözetmeksizin bütün Guatemalalılara yardımcı olduğunu vurgulayarak yapılan yardımdan dolayı Türkiye’ye teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere Başbakanı Johnson: Avrupa'da Kovid-19 vakalarındaki artış ikinci dalganın işareti
Almanya'da artan Kovid-19 vaka sayıları endişeye yol açtı
İran'da Kovid-19'dan son 24 saatte 235 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 aşı bulunduktan sonra 'diğer viral hastalıklar gibi olacak'
'Solunum sıkıntısı artınca insan ölüm korkusunu yaşıyor'

Benzer haberler

TİKA Guatemala’da ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen paketi dağıttı

TİKA Guatemala’da ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen paketi dağıttı

TİKA Yemen’de Kurban Bayramı öncesi gıda yardımı yaptı

Türkiye, Güney Afrika'daki Osmanlı yadigarı esere sahip çıkıyor

TİKA’dan Tanzanya’nın Kovid-19'la mücadelesine destek

TİKA’dan Tanzanya’nın Kovid-19'la mücadelesine destek
TİKA'nın restore ettiği eserler TRT'de belgesel oldu

TİKA'nın restore ettiği eserler TRT'de belgesel oldu
TİKA’dan Kudüs’te Kovid-19’la mücadeleye tıbbi ekipman desteği

TİKA’dan Kudüs’te Kovid-19’la mücadeleye tıbbi ekipman desteği