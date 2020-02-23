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Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye'den İran'a ihracat ve transit işlemleri kontrollü devam ediyor

Ticaret Bakanı Pekcan, "Koronavirüs nedeniyle İran'dan tüm araç, eşya ve yolcu girişleri tedbir amacıyla geçici olarak durdurulmuştur. Türkiye'den İran'a ihracat ve transit işlemleri kontrollü devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Enes Duran   | 23.02.2020
Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye'den İran'a ihracat ve transit işlemleri kontrollü devam ediyor

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İran'a açılan sınır kapılarında karşıdan gelen tüm araç, eşya ve yolcu girişlerinin tedbir amacıyla geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

Pekcan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'den ihracat ve transit işlemleri kontrollü olarak devam etmektedir. İran üzerinden Türkiye çıkışlı transit geçecek araçların güzergah geçişleri takip edilecektir. Gümrük kapılarımızda çalışanlarımız hijyen ve sağlık kurallarına sıkı bir şekilde uymaktadır, gerekli önlemler alınmıştır."

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