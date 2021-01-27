Ticaret Bakanı Pekcan: Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik kira destekleri bugün ödenmeye başlanmıştır
Ticaret Bakanı Pekcan, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik kira destekleri bugün itibarıyla ödenmeye başlanmıştır." dedi.
Ankara
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik kira desteklerinin bugün itibarıyla ödenmeye başlandığını duyurdu.
Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak'ta ödemeye başladıklarını hatırlatarak, "Kira destekleri de bugün itibarıyla ödenmeye başlamıştır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak’ta ödemeye başlamıştık.— Ruhsar Pekcan (@pekcan) January 27, 2021
Kira destekleri de bugün itibarıyla ödenmeye başlamıştır.
Hayırlı olsun.