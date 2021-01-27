Euro
8.93
Dolar
7.37
BIST 100
1,522.75
Altın
1,840.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Türkiye

Ticaret Bakanı Pekcan: Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik kira destekleri bugün ödenmeye başlanmıştır

Ticaret Bakanı Pekcan, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik kira destekleri bugün itibarıyla ödenmeye başlanmıştır." dedi.

Mustafa Çalkaya   | 27.01.2021
Ticaret Bakanı Pekcan: Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik kira destekleri bugün ödenmeye başlanmıştır Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik kira desteklerinin bugün itibarıyla ödenmeye başlandığını duyurdu.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak'ta ödemeye başladıklarını hatırlatarak, "Kira destekleri de bugün itibarıyla ödenmeye başlamıştır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AstraZeneca'dan AB'ye 'aşılarda hakkından fazlasını alıyorsun' ithamı
KKTC'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında Lefkoşa'da 7, Girne'de 14 günlük tam kapanma başladı
Başkentte 80 yaş ve üstündekilere Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Ukrayna'da Kovid-19 aşılama süreci şubatta başlayacak
Bursalı bir firma, saniyeler içinde binlerce HES kodunun sorgulanabildiği yazılım geliştirdi

Benzer haberler

Ticaret Bakanı Pekcan: Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik kira destekleri bugün ödenmeye başlanmıştır

Ticaret Bakanı Pekcan: Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik kira destekleri bugün ödenmeye başlanmıştır

Bakan Pekcan: Gümrüklerimizde rekor nitelikte pek çok yakalamaya imza attık

Ticaret Bakanlığı e-ticarette de piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri başlatacak

Bakan Pekcan: KOOP-DES kapsamında kadın kooperatiflerimize 150 bin liraya kadar hibe desteği 2021'de de devam edecek

Bakan Pekcan: KOOP-DES kapsamında kadın kooperatiflerimize 150 bin liraya kadar hibe desteği 2021'de de devam edecek
OECD İstanbul Merkezi açıldı

OECD İstanbul Merkezi açıldı
OECD İstanbul Merkezi yarın açılacak

OECD İstanbul Merkezi yarın açılacak