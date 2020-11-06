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Ticaret Bakanı Pekcan depremden etkilenen Seferihisar'da incelemelerde bulundu: Esnafımızın yanındayız

Pekcan, devletin, depremin ilk anından itibaren tüm olanaklarıyla bölgede olduğunu belirterek "Biz de esnafımızın yanındayız. Böyle afetler yaşamamak için devlet, STK'lar ve millet el ele çalışmalarımızı sürdürmemiz gerektiğine inanıyorum" dedi.

Ali Korkmaz,Yusuf Şahbaz   | 06.11.2020
Ticaret Bakanı Pekcan depremden etkilenen Seferihisar'da incelemelerde bulundu: Esnafımızın yanındayız

İzmir

Depremin merkez üssü Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'nde esnafın sorunlarını dinleyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, vatandaşların taleplerini ilgili bakanlıklara bildireceklerini belirtti.

Pekcan, İzmirlilere geçmiş olsun dileğinde bulundu, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar temenni etti.

Devletin, depremin ilk anından itibaren tüm olanaklarıyla bölgede olduğunun altını çizen Pekcan, şöyle konuştu:

"Biz de Ticaret Bakanı olarak esnafımızın yanındayız. Caddelerin yıkanmasına kadar bakanlıklarımız, kaymakamımız devreye girip gereken her türlü özeni gösterdiler. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı, zarar gören esnafımıza 50 bin liraya kadar hibe TESKOMB üzerinden vereceğiz. TESKOMB üzerinden Halkbank'tan kredi kullanan esnafımıza kredilerini faizsiz olarak 1 yıl daha öteleyeceğiz. İnşallah böyle felaketleri bir daha yaşamayız. Böyle afetler yaşamamak için devlet, sivil toplum örgütleri ve millet el ele vererek çalışmalarımızı tam bir iş birliği ve eş güdüm içerisinde sürdürmemiz gerektiğine inanıyorum."






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