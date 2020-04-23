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Türkiye

THY'nin 'TK1920' kodlu özel uçuşu başladı

THY'nin, TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla planladığı "TK1920" kodlu özel uçuş başladı.

İzzet Taşkıran   | 23.04.2020
THY'nin 'TK1920' kodlu özel uçuşu başladı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, 23 Nisan 1920 tarihine atfen sefer sayısı "TK1920" olarak belirlenen özel sefer, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi "Flightradar24" üzerinden takip ediliyor.

Radardaki görüntülerde, Türk Hava Yolları (THY) uçağının İç Anadolu Bölgesi'nin semalarında Türk bayrağını simgeleyen ay ve yıldızı çizdiği görülüyor.

THY'nin özel uçuşu hakkında hazırlayacağı reklam filmi ise saat 19.20’de resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Canlı hava trafiği sitesi "Flightradar24" üzerinden takip edilebilen uçuşta, THY uçağının İç Anadolu Bölgesi'nin semalarında Türk bayrağını simgeleyen ay ve yıldızı çizdiği görülüyor

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