THY'nin Irak ve İran seferleri geçici olarak durduruldu
Türk Hava Yolları, İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle Irak ve İran'a yaptığı tarifeli uçuşlarını, 9 Ocak Perşembe günü saat 21.00’e kadar durdurma kararı aldı.
İstanbul
Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları (THY), İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle, Irak ve İran'a yapmayı planladığı tarifeli uçuşlarını, tedbiren 9 Ocak Perşembegünü saat 21.00’e kadar durdurma kararı aldı.
Bu kapsamda, Irak ve İran hava sahasını kullanması gereken THY uçakları, rotalarından bu ülkeleri çıkardı.
THY uçakları, geçici bir süre bu iki ülkenin hava sahasını kullanmayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.