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THY'den Cumhuriyetin 97. yıl dönümüne özel film

"Yarın" teması ile Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce yayınlanan filmde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 28 Ekim 1923’te söylediği "Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz" sözüne vurgu yer alıyor.

İzzet Taşkıran   | 28.10.2020
THY'den Cumhuriyetin 97. yıl dönümüne özel film

İstanbul

 Türk Hava Yolları, Cumhuriyetin 97. yıl dönümü için "Yarın" teması ile bir film yayınladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre,23 Nisan’ın 100. yılında dünyanın en büyük bayrağını gökyüzüne açan, hatıra biletlerini oluşturan, yaklaşık 10 milyon yolcu ile 19 Mayıs’ta "TK1919" uçuşu ile Samsun'a dünyada en çok yolcuyla gerçekleştirilen saygı uçuşunu gerçekleştiren THY, cumhuriyetin 97. yıldönümü için de anlamlı bir filme imza attı.

"Yarın" teması ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce yayınlanan filmde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 28 Ekim 1923’te söylediği "Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz" sözüne vurgu da yer alıyor.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, cumhuriyetin 97. yılını gururla kutladıklarını kaydederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını saygıyla anıyoruz. Cumhuriyetimizden 10 yıl sonra kurulan markamız da bayrağımızı göklerde dalgalandırma görevini layığıyla yerine getiriyor. Filmimizde de vurguladığımız gibi yarın da hep birlikte bayrağımızı daha ileriye taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


THY'nin "Yarın Yeniden" filmi "https://youtu.be/9dH1FUtnRLI" linkinden izleniyor.





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