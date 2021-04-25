THY yolcuları, mobil uygulamayla TV programı, film ve müziklere ücretsiz ulaşabilecek
Türk Hava Yolları (THY) yolcuları, Companion Entertainment uygulamasıyla televizyon programı, film ve müziklere erişebilecek.
İstanbul
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, yolcular uçuş öncesinde uygulamadaki tüm içeriklere ücretsiz ulaşabilecek ve kendisine televizyon programı, film ve müzik seçerek liste oluşturabilecek.
✈️— Türk Hava Yolları (@TK_TR) April 25, 2021
Companion Entertainment uygulamasıyla uçuşunuz öncesinde istediğiniz TV programı, film ve müzikleri seçerek liste oluşturup uçuş deneyiminizi daha eğlenceli yaşayabilirsiniz! #TürkHavaYolları
Companion Entertainment uygulaması, yalnızca seçili uçaklarda kullanılabilecek.
Yolcular cihazlarını senkronize ettikten sonra kişisel çalma listeleri haricinde cihazlarını koltuk arkası ekranı kontrol etmek, canlı televizyon izlemek için ikinci bir ekran yerine uçuş haritasıyla uçuşu takip etmek için de kullanılabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.