Euro
9.72
Dolar
8.13
BIST 100
1,378.37
Altın
1,744.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

THY: Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler

Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 tedbirleri nedeniyle alınan yeni kısıtlama kararı sonrası uçuşu olan yolcuların seyahat belgeleri ile havalimanına gidebileceklerini bildirdi.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 13.04.2021
THY: Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler

Istanbul

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Değerli misafirlerimiz, sizi, sağlığınızı koruyarak bulutların üzerine taşımaya devam ediyoruz. Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Pentagon, Johnson&Johnson aşısının kullanımını askıya aldı
Türkiye'de 59 bin 187 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 273 kişi yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Fransa, Brezilya uçuşlarını Kovid-19 mutasyonu nedeniyle askıya aldı

Benzer haberler

THY: Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler

THY: Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler

AB: Üye ülkeler aşı sertifikasını seyahatler dışında kullanacaksa yasalarını düzenlemeli

THY'den ramazan ayına özel video

THY günlük ortalama 779 uçuşla Avrupa'da liderliği bırakmadı

THY günlük ortalama 779 uçuşla Avrupa'da liderliği bırakmadı
İran'da artan Kovid-19 vakaları kısıtlamaları geri getirdi

İran'da artan Kovid-19 vakaları kısıtlamaları geri getirdi
Karavanın yıldızı bu sezon da parlayacak

Karavanın yıldızı bu sezon da parlayacak