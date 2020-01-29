THY, koronavirüsle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Üstün, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.
İstanbul
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.
Üstün, açıklamasında, "İlgili kurum ve kuruluşlarla gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Değerlendirmelere göre sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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