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Türkiye

THY, koronavirüsle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Üstün, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

İzzet Taşkıran   | 29.01.2020
THY, koronavirüsle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

Üstün, açıklamasında, "İlgili kurum ve kuruluşlarla gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Değerlendirmelere göre sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



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