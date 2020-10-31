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Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaş, yaklaşık 16 saat sonra yaralı kurtarıldı.
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Türkiye

THY, İzmir kalkışlı ve varışlı biletleri ücretsiz değiştirecek

THY, deprem nedeniyle İzmir kalkışlı ve varışlı biletleri 6 Kasım'a kadar ücretsiz değiştirebilecek.

İzzet Taşkıran   | 31.10.2020
THY, İzmir kalkışlı ve varışlı biletleri ücretsiz değiştirecek

Istanbul

Türk Hava Yolları (THY), deprem nedeniyle İzmir kalkışlı ve varışlı biletlerin değişimi için yolculara bazı haklar tanındığını duyurdu.

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yolcular, 30 Ekim ve öncesinde satın alınan İzmir kalkışlı ve varışlı biletleri 6 Kasım'a kadar ücretsiz değiştirebilecek veya iade edebilecek.

Bilet değişikliği ve iade işlemleri THY çağrı merkezi, satış ofisleri ve bilet satın alınan acenteler üzerinden yapılacak.

Yolcular, düzenleme ile ilgili bilgilere, "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/izmir-depremi-hakkinda/" linkinden ulaşabilecek.

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