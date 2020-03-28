Euro
7.19
Dolar
6.45
BIST 100
88,322.86
Altın
1,618.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara Valisi Şahin, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

THY iç hat biletlerinin satışlarına geçici süre için ara verdi

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yurt içi seyahatlerinin Valilik izni ile gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı ile gerekli iletişim altyapısı kurulana kadar iç hat bilet satışlarına kısa süreyle ara verildiğini duyurdu.

İzzet Taşkıran   | 28.03.2020
THY iç hat biletlerinin satışlarına geçici süre için ara verdi

İstanbul

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sayısı azaltılan iç hatlardaki bilet satışları hakkında duyuru yaptı.

Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz, yurt içi seyahatlerin Valilik izni ile gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı ile gerekli iletişim altyapısı kurulana kadar iç hat bilet satışlarımıza kısa süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, THY'den bugün yapılan açıklamada, 29 Mart'tan itibaren iç hatlarda, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, İzmir ve Van seferlerinin icra edileceği bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 7'ye çıktı, sınır geçişleri kapatıldı
Rusya'da Kovid-19'un tedavisi için yöntem geliştirildiği iddia edildi
Hollanda’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 639'a yükseldi
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 117'ye ulaştı
Dünya genelinde Kovid-19 önlemleri artıyor

Benzer haberler

Rusya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 7'ye çıktı, sınır geçişleri kapatıldı

Rusya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 7'ye çıktı, sınır geçişleri kapatıldı

AŞTİ'de otobüs seferleri durduruldu

Rusya'da Kovid-19'un tedavisi için yöntem geliştirildiği iddia edildi

Sanatçılar TRT Müzik'in Instagram hesabında konser verecek

Sanatçılar TRT Müzik'in Instagram hesabında konser verecek
Hollanda’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 639'a yükseldi

Hollanda’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 639'a yükseldi
THY iç hat biletlerinin satışlarına geçici süre için ara verdi

THY iç hat biletlerinin satışlarına geçici süre için ara verdi