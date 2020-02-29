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THY Güney Kore ile Irak'a yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları yeni tip koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Güney Kore'nin başkenti Seul ile Irak'ta Bağdat, Basra, Necef, Süleymaniye ve Erbil'e, 29 Şubat-1 Mart arasında yapılacak seferleri iptal ettiğini duyurdu.

İzzet Taşkıran   | 29.02.2020
THY Güney Kore ile Irak'a yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Irak ve Güney Kore’de görülen yeni tip koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle bu ülkelere yapılacak seferlerde iptal kararı alındı. 

İki ülkede sefer yapılan Seul, Bağdat, Basra, Necef, Süleymaniye ve Erbil noktalarına, 29 Şubat-1 Mart arasında gerçekleştirilmesi planlanan seferler, karşılıklı iptal edildi.

THY'nin süreci tüm uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip ederek, gerekli önlemleri almaya devam edeceği, uçuşlarla ilgili detaylı bilgiye, "www.turkishairlines.com" sitesinden, çağrı merkezlerinden ya da yetkili satış ofislerinden ulaşılabileceği kaydedildi.


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