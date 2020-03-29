THY Genel Müdürü Ekşi'den 'Uçuş yapılacak havalimanına 4 saat önceden gelin' çağrısı
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ekşi, bilet işlemleri için uçuş yapılacak havalimanına 4 saat önceden gelinmesi çağrısında bulundu.
İstanbul
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanından iç hatlara yapılacak tüm seferlere ait tarife tablosunu paylaştı.
Bu seferler için sadece seyahat belgesine sahip olan yolcuların bilet alabileceğini aktaran Ekşi, "Lütfen bilet işlemleriniz için uçuş yapılacak havalimanına 4 saat önceden geliniz." ifadelerini kullandı.
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İstanbul Havalimanından iç hatlarda yapılacak TÜM seferlere ait TARİFE TABLOSU ektedir.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 29, 2020
Bu seferlere sadece SEYAHAT BELGESİNE SAHİP olan yolcularımız bilet alabilmektedirler.
Lütfen bilet işlemleriniz için uçuş yapılacak Havalimanına 4 SAAT ÖNCEDEN geliniz. pic.twitter.com/GAVWaqL04O