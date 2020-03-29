Euro
7.19
Dolar
6.45
BIST 100
88,322.86
Altın
1,618.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

THY Genel Müdürü Ekşi'den 'Uçuş yapılacak havalimanına 4 saat önceden gelin' çağrısı

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ekşi, bilet işlemleri için uçuş yapılacak havalimanına 4 saat önceden gelinmesi çağrısında bulundu.

İzzet Taşkıran   | 29.03.2020
THY Genel Müdürü Ekşi'den 'Uçuş yapılacak havalimanına 4 saat önceden gelin' çağrısı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanından iç hatlara yapılacak tüm seferlere ait tarife tablosunu paylaştı.

Bu seferler için sadece seyahat belgesine sahip olan yolcuların bilet alabileceğini aktaran Ekşi, "Lütfen bilet işlemleriniz için uçuş yapılacak havalimanına 4 saat önceden geliniz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
THY
Bu haberi paylaşın
Almanya'da 5 Türk vatandaşı daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti
Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı
Sağlık Bakanlığı: Kovid-19 nedeniyle 23 kişi daha hayatını kaybetti
Fas'ta bir bebek Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

THY Genel Müdürü Ekşi'den 'Uçuş yapılacak havalimanına 4 saat önceden gelin' çağrısı

THY Genel Müdürü Ekşi'den 'Uçuş yapılacak havalimanına 4 saat önceden gelin' çağrısı

THY iç hat biletlerinin satışlarına geçici süre için ara verdi

THY iç hatlarda 14 büyükşehire sefer düzenleyecek

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den iç hat seferleri duyurusu

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den iç hat seferleri duyurusu
THY, New York-İstanbul uçuşlarını durdurdu

THY, New York-İstanbul uçuşlarını durdurdu
İngiltere'deki öğrencilerin tahliyesine başlandı

İngiltere'deki öğrencilerin tahliyesine başlandı