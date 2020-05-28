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Türkiye

THY Genel Müdürü Ekşi'den uçakta yan koltukların boş bırakılması uygulamasına ilişkin açıklama

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçaklarda yan koltukların boş bırakılması uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

İzzet Taşkıran   | 28.05.2020
THY Genel Müdürü Ekşi'den uçakta yan koltukların boş bırakılması uygulamasına ilişkin açıklama

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: 

"Havacılık ve sağlık otoritelerinde; uçak havalandırma sistemleri, HEPA filtreleri ve yapılan bilimsel araştırmalarda uçak içi bulaş riskinin yüksek olmaması gibi sebeplerle henüz zorlayıcı bir karar alınmamıştır. Örneğin Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı EASA ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ECDC, ortak yayınladığı kılavuzda yolcu sayısı müsaitse tavsiye etmiş değil ise zorunlu tutmamıştır."

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