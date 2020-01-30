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Türkiye

THY Çin uçuşlarını talep düşüşü nedeniyle azaltacak

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarında belirgin talep düşüşü nedeniyle, 5-29 Şubat'taki planlı seferlerde frekans azaltacaklarını bildirdi.

İzzet Taşkıran   | 30.01.2020
THY Çin uçuşlarını talep düşüşü nedeniyle azaltacak

İstanbul

Çin'e yapılacak seferlerin durumuyla ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat-29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir." ifadelerini kullandı.

Üstün, ücretsiz bilet değişikliği, iade ve tarih ile parkur değişiklik talepleriyle ilgili olarak "http://turkishairlines.com" üzerinden, çağrı merkezlerinden ya da yetkili satış ofislerden yolculara gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.


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