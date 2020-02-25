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Türkiye

THY, bugünkü Tahran-İstanbul tarifeli seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları, bugün yapılacak Tahran-İstanbul tarifeli seferlerini iptal etti.

İzzet Taşkıran   | 25.02.2020
THY, bugünkü Tahran-İstanbul tarifeli seferlerini iptal etti

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY), bugün yapılacak Tahran-İstanbul tarifeli seferlerini karşılıklı iptal etti.

Alınan bilgiye göre, THY İran’ın başkenti Tahran’a planlanan tarifeli seferleri yapmama kararı aldı.

THY’nin Tahran-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağa, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı önlemler kapsamında sadece Türk yolcular alınıyordu.

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