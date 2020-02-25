THY, bugünkü Tahran-İstanbul tarifeli seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları, bugün yapılacak Tahran-İstanbul tarifeli seferlerini iptal etti.
İstanbul
Türk Hava Yolları (THY), bugün yapılacak Tahran-İstanbul tarifeli seferlerini karşılıklı iptal etti.
Alınan bilgiye göre, THY İran’ın başkenti Tahran’a planlanan tarifeli seferleri yapmama kararı aldı.
THY’nin Tahran-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağa, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı önlemler kapsamında sadece Türk yolcular alınıyordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.