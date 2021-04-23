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Türkiye

THY 23 Nisan için çekilen reklam filmini sosyal medyada paylaştı

Türk Hava Yolları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çekilen reklam filmini sosyal medyadan yayınladı.

Kenan Irtak   | 23.04.2021
THY 23 Nisan için çekilen reklam filmini sosyal medyada paylaştı

İstanbul

THY'nin resmi Twitter hesabından hazırlanan film paylaşıldı.

Paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istikbali göklerde, geleceği çocuklarda gördü. Tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

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