THY 23 Nisan için çekilen reklam filmini sosyal medyada paylaştı
Türk Hava Yolları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çekilen reklam filmini sosyal medyadan yayınladı.
İstanbul
THY'nin resmi Twitter hesabından hazırlanan film paylaşıldı.
Paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istikbali göklerde, geleceği çocuklarda gördü. Tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.
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✈️🇹🇷— Türk Hava Yolları (@TK_TR) April 23, 2021
Gazi Mustafa Kemal Atatürk istikbali göklerde, geleceği çocuklarda gördü…
Tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.#YerGök23Nisan #TürkHavaYolları pic.twitter.com/UWZo6cdfSS