THY 2 yılda 28 binden fazla kişiyi İstanbul'da misafir etti

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY'nin 2017 yılı Mart ayında başlattığı ve bağlantı süresi uzun transfer yolcularının hizmetine sunduğu ücretsiz konaklama hizmeti Stopover, yolcu deneyimini başka bir boyuta taşımaya devam ediyor.

2017-2019 yılları arasında 28 ülkeden 28 binden fazla transfer yolcu, Stopover uygulaması ile İstanbul'u keşfetme ayrıcalığı yaşadı.

Bayrak taşıyıcı havayolunun, 2017 yılının Mart ayında pilot bölge olarak belirlenen Pakistan'da başlattığı ve 28 ülkede 75 destinasyonla kapsamını genişlettiği Stopover konaklama hizmeti, İstanbul'u transfer merkezi olarak kullanan yolculardan büyük beğeni topladı.

Yolcuların memnuniyeti ve gelen talep üzerine kapsamı genişletilen uygulamaya, Rusya, Belarus, Kazakistan, Avustralya, Ukrayna, Cezayir, Güney Afrika, Nijerya, İran, Portekiz, Tunus, ABD, İspanya, Yunanistan, Estonya, Letonya, Litvanya, Azerbaycan, Fas, Kuveyt, Umman, Katar, Tayland, Malezya, Japonya, Çin ve Hindistan'daki uçuş noktaları da dahil oldu.

"Projenin kapsamını genişletmeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, bu uygulama ile yolculara Türk misafirperverliğini ve İstanbul'un eşsiz güzelliklerini keşfetme fırsatı sunduklarını ifade etti.

Olmuştur, "Stopover uygulamasına 2018 yılında Japonya, Çin ve Hindistan'ın da bulunduğu 16 ülkeyi dahil ettik. Ülkemiz turizminin gelişimine katkı sunan projemizin kapsamını, yeni havalimanımız ile birlikte daha da genişletmeyi hedefliyoruz." bilgisini paylaştı.

En çok Pakistan, Rusya ve Güney Afrika tercih etti

Stopover konaklama hizmetini tercih ederek seyahatleri sırasında dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olan İstanbul'da konaklayan yolcuların yüzde 71'i THY ile ilk kez seyahat ettiğini ve Stopover ayrıcalığının THY'yi tercih etmelerinde önemli bir etken olduğunu belirtti. Uygulamayı en çok tercih eden bölgeler ise Pakistan, Rusya ve Güney Afrika oldu.

Türkiye'yi dünyanın yeni havacılık merkezi konumuna getirecek İstanbul Havalimanı ile İstanbul'a gelecek transfer yolcu sayısında önemli bir artış bekleniyor.

İstanbul'u aktarma merkezi olarak kullanacak transfer yolcular, iki uçuşları arasındaki 20 saatten fazla zamanda Stopover konaklama hizmeti ile seyahatlerini daha konforlu ve eğlenceli hale getirebilecek. Bu süreçte Stopover uygulamasının kapsamı da genişletilecek.

Stopover uygulaması

Türk Hava Yolları ile aktarmalı olarak seyahat eden ve İstanbul'da 20 saatten fazla bağlantı süresi bulunan Stopover yolcuları, bilet alımı akabinde düzenlenecek otel çeki ile İstanbul'un Sultanahmet ve Taksim bölgesinde ekonomi sınıfı için 4 yıldızlı otelde 1 gece, business sınıfı için 5 yıldızlı otelde 2 gece ücretsiz konaklıyor.

Stopover projesiyle küresel aktarma merkezi İstanbul'un eşsiz güzelliklerinin keşfedilmesi, Türkiye turizmine katkı sağlanması ve THY'nin transfer yolcu sayısının artırılması hedefleniyor.

THY ile seyahat eden yolcuların Stopover hizmetinden faydalanabilmesi için, gidiş dönüş bilete sahip olmaları ve İstanbul'da en az 20 saat bağlantı sürelerinin bulunması gerekiyor.

Uygulama ile ilgili bilgiye, "https://www.turkishairlines.com/en-int/flights/stopover/#tcm508-133985" linkinden ulaşılabiliniyor.

