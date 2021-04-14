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THY, 2 yıl aranın ardından "B737 MAX" ile ilk uçuşunu yarın İstanbul'dan Ankara'ya icra edecek

Abidin Mutlu Bozdağ   | 14.04.2021
THY, 2 yıl aranın ardından "B737 MAX" ile ilk uçuşunu yarın İstanbul'dan Ankara'ya icra edecek

Istanbul

Türk Hava Yolları (THY), 2 yıllık bir aradan sonra filosundaki "Boeing 737 MAX" tipi uçakla ilk seferini yarın İstanbul'dan Ankara'ya yapacak.

Ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından gerekli uçuş onaylarını alan ve test uçuşları tamamlanan "B737-MAX" uçak tipiyle uçuş, İstanbul Havalimanı ile Ankara Esenboğa Havalimanı arasında icra edilecek.

"TC-LCE" tescilli uçakla icra edilecek "TK2138" sefer sayılı uçuşta yolcularla beraber THY yöneticilerinin de olması bekleniyor.

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