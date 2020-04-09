TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Terzi: Kovid-19'a karşı birlikte hareket etmenin tam zamanıdır
TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Terzi, "TGSP ailesi olarak, vatanımızın her tarafını saran bu hastalık ile mücadelede sivil toplum kuruluşları, devlet ve millet olarak birlikte hareket etmemizin tam da zamanı olduğu kanaatindeyiz." dedi.
is
Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede, devletin her türlü önlemi aldığını, TGSP'nin de Cumhurbaşkanlığınca başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına maddi ve manevi destek verdiğini söyledi.
Türkiye'de, Kovid-19 ile mücadelenin en üst seviyede yapıldığına dikkati çeken Terzi, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına, ihtiyaç duyulduğu zaman STK'lar olarak yurt, kurs ve gençlik merkezlerinin tahsis edilebileceğini belirtti.
Ömer Faruk Terzi, dünyadaki tüm ülkeler gibi Türkiye'nin de bir yandan bilgi ve teknoloji çağını yaşadığını, bir yandan da maalesef koronavirüs ile amansız bir mücadele verdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Kimimiz uluslararası biyolojik savaş, kimimiz doğanın intikamı, kimimiz de Allah'ın imtihanı gözü ile olaya bakıyoruz. Neticede tüm ülkelerin bu mücadeleyi verirken birbirleri ile irtibat, bilgi paylaşımı, yönlendirme, maddi ve manevi yardım içinde olmalarının ne kadar önemli olduğunu görmüş oluyoruz. Biz de TGSP ailesi olarak vatanımızın her tarafını saran bu hastalık ile mücadelede sivil toplum kuruluşları, devlet ve millet olarak birlikte hareket etmemizin tam da zamanı olduğu kanaatindeyiz. TGSP ailesi olarak gençlerimiz ve gönüllülerimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına maddi ve manevi desteğimiz tamdır. Allah’ın izni ile bu mücadeleyi hep beraber başaracak, moralimizi her zaman yüksek tutacak, tedbirimizi alacak, sabrımızı gösterecek ve umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz."
"Kimin hainlerle aynı safta olduğu, kimin devleti için mücadele ettiği açıkça görülmüştür"
TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Terzi, yaşanan bazı olumsuzlukların olduğunu hatırlatarak, "Yalnızca siyasi saikler ile hareket eden bir kısım güruhun, devleti ve milleti birbirinin düşmanıymış gibi göstermeye çalışmaları kötü niyetli bir algı operasyonundan başka bir şey değildir. Biz millet olarak bu oyunu fark ettik ve kampanyalara verdiğimiz desteklerle gerekli cevabımızı da vermiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.
Terzi, konuşmasını şöyle tamamladı:
"15 Temmuz akşamı hain darbe girişimine karşı cevap verenlere bakıldığında kimin devlet, kimin millet olduğunu, hatta kimin hainlerle aynı safta, kimin devleti, vatanı, bayrağı, milleti ve ümmeti için mücadele ettiği açıkça görülmüştür. Biz bu ülkenin bağrından çıkmış gençlik çalışması yapan STK'lar olarak virüsün Türkiye'de görüldüğü ilk gün Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı, Sağlık Bakanlığı'nı ve AFAD Başkanlığı'nı arayarak yurtlarımızı, kurslarımızı ve gençlik merkezlerimizi istenildiği takdirde anında tahsis edeceğimizi bildirdik. Bu mücadelede canı pahasına yer alan medya mensuplarına, sağlık çalışanlarına, güvenlik güçlerine, hizmetlilere, gönüllülere ve sivil toplum kuruluşlarına TGSP ailesi olarak ziyadesiyle müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isteriz. Kovid-19 salgınından ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar ve hastalığı devam edenlere acil şifalar diliyoruz. Rabbim her daim mazlumların duasını almış bu necip milletin yar ve yardımcısı olsun."