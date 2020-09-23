Test çalışmalarını tamamlayan Oruç Reis Antalya Limanı'na döndü
Sismik arama ve araştırma faaliyetlerinin ardından ikmal ve bakım için demirlediği Antalya Limanı'ndan bazı cihazların testi için ayrılan Oruç Reis gemisinde çalışmalar tamamlandı.
Antalya
Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Antalya Limanı'na döndü.
Sismik arama ve araştırma faaliyetlerinin ardından ikmal ve bakım için demirlediği Antalya Limanı'ndan bazı cihazların testi için ayrılan Oruç Reis gemisinde çalışmalar tamamlandı.
Gemi, test çalışmalarının bitmesiyle Antalya Limanı'na döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.