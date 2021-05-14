Euro
10.23
Dolar
8.44
BIST 100
1,441.33
Altın
1,833.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP ile CHP arasında video konferans yöntemiyle bayramlaşma programı düzenleniyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesinde Antalya'da gerçekleştirilecek kampın geniş kadrosunu çevrim içi toplantıda açıklıyor.
logo
Türkiye

Teröristlerin korkulu rüyası 'Korkutlar' Amanoslar'da elleri tetikte vatan nöbeti tutuyor

Osmaniye İl Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı timleri (Korkutlar), gece gündüz demeden gerçekleştirdikleri operasyonlarla Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlere aman vermiyor.

Muzaffer Çağlıyaner   | 14.05.2021
Teröristlerin korkulu rüyası 'Korkutlar' Amanoslar'da elleri tetikte vatan nöbeti tutuyor Fotoğraf: Ümit Kahrıman/AA

Osmaniye

Teröristlerin korkulu rüyası "Korkutlar" Amanoslar'da elleri tetikte vatan nöbeti tutuyor

Osmaniye İl Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı timleri (Korkutlar), gece gündüz demeden gerçekleştirdikleri operasyonlarla Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlere aman vermiyor. Her biri 16 kişiden oluşan Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, Amanos Dağları'nın Osmaniye kısmında teröristlere göz açtırmıyor. ( Ümit Kahrıman - Anadolu Ajansı )

Amanoslar'da PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası haline gelen Korkutlar, terör örgütüne yönelik arama tarama, nokta operasyonlar ve lojistik alanların imhası görevlerini zorlu arazi koşullarında gerçekleştiriyor.

Her biri 16 kişiden oluşan Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, Amanos Dağları'nın Osmaniye kısmında teröristlere göz açtırmıyor.

Tamamen yerli silah ve mühimmatlarla donatılan timler, operasyon bölgesine yine yerli üretim Kirpi, Kobra ve Vuran türü zırhlı araçlarla intikal ediyor.

Kendi sorumluluk alanlarındaki bölgeyi karış karış tarayan timler, havadan İHA ve SİHA'ların da desteğiyle yerleri tespit edilen terörist unsurları başarıyla etkisiz hale getiriyor.

Timler, arazide olmadıkları zaman ise spor ve atış talimleriyle, performanslarını en üst düzeyde tutmaya çalışıyor.

1 yılda 20'den fazla sığınak imha edildi

Yüksekliği 2 bin metreyi bulan Amanoslar'da yaz, kış, yağmur, kar demeden görev yapan JÖH timleri, terör örgütünün önemli lojistik ayaklarından olan sığınıkların tespiti ve imhasında da etkin rol oynuyor.

2020 yılı başından bu yana PKK'lı teröristlerin kullandığı 20'den fazla sığınağı tespit eden timler, sığınaklarda çok sayıda patlayıcı, silah, mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Delil niteliği taşıyan malzemeye el koyan timler, sığınakları ise patlatarak kullanılmaz hale getirdi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, jandarma özel harekat birliklerinin Amanoslar'da 24 saat gözünü kırpmadan görev yaptığını söyledi.

JÖH'lerin yaptıkları çalışmalarla terör örgütüne göz açtırmadığını dile getiren Vali Yılmaz, şunları kaydetti:

"Onlarla gurur duyuyoruz. Amanoslar, gerek jandarma gerek polis özel harekatçılarımızın çalışmalarıyla tamamen kahramanlarımızın hakimiyetindedir. Vatanımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği için bu kahramanlar çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fedakarca ve kahramanca bir mücadele içindeler. Kendilerini yürekten kutluyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 4 bin kişi hayatını kaybetti
Böbrek yetmezliği hastalarına 'Kovid-19 aşısını ihmal etmeyin' çağrısı
Bakan Varank: VLP aşısında da Faz 2'ye geçmeyi planlıyoruz
Biden, Kovid-19'a karşı aşılananların artık maske takmasına gerek olmadığını söyledi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Teröristlerin korkulu rüyası 'Korkutlar' Amanoslar'da elleri tetikte vatan nöbeti tutuyor

Teröristlerin korkulu rüyası 'Korkutlar' Amanoslar'da elleri tetikte vatan nöbeti tutuyor

Osmaniye'de tarlada bulunan yaban kedisi yavruları bakıma alındı

Osmaniye'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

'Yangın bekçileri' ramazanda iftarlarını yeşil örtü üzerinde yapıyor

'Yangın bekçileri' ramazanda iftarlarını yeşil örtü üzerinde yapıyor