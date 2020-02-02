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Türkiye

Terörden temizlenen Diner deresi mevkisinde termal kaynak bulundu

Tunceli kent merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Dinar Deresi mevkisinde, 42 derece sıcaklığında ve saniyede 80 litre akan termal kaynak bulunduğu bildirildi.

Haydar Toprakçı   | 02.02.2020
Terörden temizlenen Diner deresi mevkisinde termal kaynak bulundu

Tunceli

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında sondaj çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Çalışmalar sonucu bulunan sıcak suyun, yöre ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağı ifade edilen açıklamada, sağlık, turizm ve tarım amaçlı yapılması planlanan tesislerin kentte istihdamı da artıracağı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Tuncay Sonel, birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli'nin, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun destekleri ve kahraman güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla "huzur şehri" haline geldiğini vurguladı.

Dinar Deresi mevkisinde İl Özel İdaresine tescili alanda sıcak su kaynağı olduğunu belirten Sonel, şunları kaydetti:

"Önceki yıllarda terör örgütlerinin eylem yaptığı bu yerde, Tunceli huzur şehir olunca, MTA Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle, mühendis ve işçilerimizin çalışmalarıyla 220 metrede şu an 42 derece sıcaklığında ve saniyede 80 litre akan termal kaynak bulunmuştur. Termal sıcak su hem Tunceli'mize hem memleketimize hayırlı olsun. İnşallah bu termal sıcak suyla beraber burada beş yıldızlı oteller kurulacak, seracılık yapılacak, kesme güller yetiştirilecektir. Ayrıca termal suyumuz artezyenik cazibeyle geliyor. Bu da inşallah yapacağımız tesislerin maliyetini düşürecektir."

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