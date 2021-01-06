Terör örgütüne yönelik operasyonlarda son 2 yılda 53 ton gıda maddesi ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda ele geçirilen gıda maddelerinin bilançosunu açıkladı.
Ankara
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan infografikte, güvenlik güçleri tarafından 2019 ve 2020 yıllarında düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü mensuplarının kullandığı tespit edilen sığınak ve mağaralarda tespit edilen yaşam malzemelerinin listesine yer verildi.
Buna göre, 2019 yılında un, şeker, çay, sıvı yağ, kuru bakliyat ve peynirden oluşan toplam 14 ton 504 kilogram gıda maddesi ele geçirilirken, bu rakam 2020 yılında 38 ton 877 kilograma ulaştı.
Ayrıca 2019 yılında sığınak ve barınaklarda 748 boş ve 638 dolu tüp, 2020'de ise 825 boş ve 638 dolu tüp ele geçirildi.
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Kahraman güvenlik güçlerimizin, teröristlerin mağaralarında ele geçirdikleri yaşam malzemeleri— TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) January 5, 2021
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