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Terör örgütünden kaçan bir terörist ikna yoluyla teslim oldu

Sakarya'da bir PKK/KCK terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğu bildirildi.

Emre Ayvaz   | 04.02.2021
Terör örgütünden kaçan bir terörist ikna yoluyla teslim oldu

Sakarya

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve PKK/KCK'nın Kuzey Irak kamplarında faaliyet gösterdiği tespit edilen bir kadınının Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince koordineli olarak yapılan ikna çalışmaları sonucunda terör örgütünden kaçarak teslim olduğu kaydedildi.

Terör örgütünden kaçan bir terörist ikna yoluyla teslim oldu

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sakarya Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahsın 6 yıl aradan sonra ailesiyle buluşmasından sonra annesi Müdürlüğe teşekkür etmiştir. İlimizde terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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