Euro
6.50
Dolar
5.88
BIST 100
94,137.22
Altın
1,487.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Terör örgütü YPG/PKK'dan sivillere havanlı saldırı

Şırnak'ın Cizre ilçesinin Katran köyünde YPG/PKK'lı teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen saldırıda 3 kişi yaralandı.

Abidin Yel   | 16.10.2019
Terör örgütü YPG/PKK'dan sivillere havanlı saldırı

Şırnak

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Şırnak'ın Cizre ilçesinin Katran köyünde sivillere yönelik düzenlediği havanlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye tarafından terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Cizre'nin Katran köyünde siviller hedef alınarak havanla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3 kişi yaralandı.

Yaralılar Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Barış Pınarı Harekatı İran'da karşıt grupları birleştirdi
Refah ülkesi Danimarka'nın mülteci düşmanlığı
ABD müesses nizamı barış değil kaos peşinde
Tunus’ta demokrasinin üçüncü baharı
Uluslararası hukuk düzeninde meşruiyet krizi

Benzer haberler

Terör örgütü YPG/PKK'dan sivillere havanlı saldırı

Terör örgütü YPG/PKK'dan sivillere havanlı saldırı

PKK, Avrupa'yı terörize etmeye devam ediyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti

Finlandiya'daki Türk büyükelçiliğine saldırı

Finlandiya'daki Türk büyükelçiliğine saldırı
PKK/YPG'nin yerleşim yerlerine saldırılarında 18 sivil şehit

PKK/YPG'nin yerleşim yerlerine saldırılarında 18 sivil şehit
Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerden ırkçı saldırı

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerden ırkçı saldırı