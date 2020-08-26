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Terör örgütü PKK/KCK'nın örgütsel iletişimdeki isim oyunu iddianamede

Gaziantep'te bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de yer aldığı 32'si tutuklu 61 sanık hakkında hazırlanan 3 bin 253 sayfalık iddianamede, örgütün cezaevi iletişimindeki yöntemleri anlatıldı.

Adsız Günebakan   | 26.08.2020
Terör örgütü PKK/KCK'nın örgütsel iletişimdeki isim oyunu iddianamede

Gaziantep

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik, aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de yer aldığı 32'si tutuklu 61 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, terör örgütünün cezaevindeki üyelerine yönelik örgütsel mesaj yönteminin deşifre edildiği belirtildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın kent merkezindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de yer aldığı 32'si tutuklu 61 sanık hakında hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede örgüt hakkında ayrıntılı bilgiler yer aldı.

Terör örgütünün şehir yapılanması adına faaliyet yürüteceklere siyasi kimlik kazandırılması ve düzenlenecek operasyonlara "siyasi operasyon" imajı verilmesi için bu kişilerin siyasi partilerin içerisine yerleştirildiği vurgulanan iddianamede, terör örgütünün siyasi partiyi kamuflaj olarak kullandığı anlatıldı.

İddianamede, örgütün, operasyonlar sonucu cezaevine giren örgüt mensuplarıyla iletişim sağlanmasına da ayrı önem verdiğine dikkati çekildi.

Söz konusu iletişimin örgüte müzahir avukat ya da tutuklu-hükümlü yakınları aracılığıyla yapıldığı, bunun yanı sıra gizli bir takım yöntemlerinin de deşifre edildiği bildirilen iddianamede, cezaevi yapılanması içerisinden "Dış Koordinasyon Yapılanması"nın yer aldığını, bunun da "D.K." veya "Deniz Kaya" isimleriyle ifade edildiği belirtildi.

İddianamede, "PKK/KCK tarafından 'Cezaevi Dış Koordinasyon' yapılanması D.K. veya Deniz Kaya olarak kodlanmaktadır. Terör örgütüne ait sitelerde 'Cezaevi Dış Koordinasyon' tarafından yapılan açıklamalar Deniz Kaya ismiyle kodlanarak açıklanmaktadır. Bu açıklamalarda geçen Deniz Kaya, belirli bir kişi değil, yapılanmadır." ifadeleri kullanıldı.

Kentte düzenlenen operasyonda ele geçirilen dijital materyalde "Cezaevi Dış Koordinasyon" yapılanmasında yer alan tutuklu sanık Şefik S'nin "Deniz Kaya" ismiyle kaydedildiğinin belirlendiği anlatılan iddianamede, "Şefik S. 'Deniz Kaya' denilecek kadar Dış Koordinasyon yapılanmasında yer almaktadır. Yani diğer görevlerinin yanında dış koordinasyon görevi yapmamaktadır. Onun doğrudan görevi dış koordinasyondur." bilgisi yer aldı.

İddianamede, örgüte müzahir sitelerde, Deniz Kaya'nın açıklamasıymış gibi yapılan sözde haber örneklerine de yer verildi.

Toplam 153 klasörden oluşan dava dosyasının kabul edildiği 2. Ağır Ceza Mahkemesince sanıkların yargılamasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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