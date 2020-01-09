PKK/KCK'lı 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

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Terör örgütü PKK/KCK mensubu 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Terör örgütü PKK/KCK mensubu 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Zafer Fatih Beyaz   | 09.01.2020
Terör örgütü PKK/KCK mensubu 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Ankara

Terör örgütü PKK/KCK mensubu 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

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