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Terör örgütü PKK adına eylem hazırlığında olduğu belirlenen 10 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına eylem hazırlığında olduğu belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

Halil Demir   | 26.02.2020
Terör örgütü PKK adına eylem hazırlığında olduğu belirlenen 10 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK adına eylem gerçekleştirmek için Suriyeli kişiler adına düzenlenmiş sahte kimliklerle yasa dışı yollardan yurda giren özel eğitimli 2 terör örgütü üyesinin, İstanbul'a geldiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. 

Soruşturma kapsamında Başakşehir ve Gaziosmapaşa'da 5 adrese operasyon düzenleyen ekipler, İstanbul'da devlet büyüklerine, valilik ve emniyet müdürlüğü yerleşkelerine, kontrol noktalarına, stratejik ve ekonomik önemi olan yerlere yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen A.S.L. ve M.K. ile bu kişilere yardım ve yataklık yapan 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 10 kilogram patlayıcı madde, tetikleyici, fünye, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ile susturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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