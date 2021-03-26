Terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu 22 şüpheli yakalandı

Ankara
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi 22 Iraklı zanlı gözaltına alındı.
Terörle Mücadele ekipleri, çatışma bölgeleriyle bağlantısı olduğu belirlenen 26 terör örgütü DEAŞ üyesinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 22 zanlı gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.