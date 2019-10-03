TEM polislerinden öğrenci ve ailelerine 'terör' uyarısı
Üniversite öğrencisi ve velilerden oluşan 320 bin kişiye, terör örgütlerinin eleman kazanma ve propaganda faaliyetleri konusunda bilgi verildi.
Ankara
Üniversite öğrencisi ve velilerden oluşan 320 bin kişiye, terör örgütlerinin eleman kazanma ve propaganda faaliyetleri konusunda bilgi verildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 81 il emniyet müdürlüklerindeki Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Bürolarının terör örgütlerinin eleman kazanma faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu aralarında sözde üst düzey teröristlerin de bulunduğu çok sayıda elemanını kaybeden ve eylem gücü kırılan terör örgütlerinin, eleman temini için başta üniversite öğrencileri olmak üzere gençlere yönelik propaganda faaliyetlerine ağırlık vereceğinin değerlendirilmesi üzerine harekete geçildi.
Örgüt mensuplarının, kayıt için gelen öğrencilere işlemlerinde yardım etme, kalacak yer ve burs ayarlama gibi bahanelerle yaklaştıkları, daha sonra bu ilişkiyi geliştirerek öğrencileri örgüt içine çekmeye çalıştığı tespit edildi.
Bu çerçevede, üniversite kayıt haftası olan 19-23 Ağustos tarihleri ile derslerin başladığı eylül ayının ilk haftasında öğrenci ve ailelerinin bilgilendirilmesi amacıyla ülke genelindeki otogar, havaalanı, tren garı ve üniversite kampüslerinde stantlar açıldı.
Stantlarda görev alan TEM polislerince, öğrenci ve ailelerine terör örgütlerinin eleman temin etme çalışmalarının engellenmesi ve üniversite gençliğinin örgütler ve zararlı oluşumlardan korunmasına yönelik bilgiler verildi.
"El Ele Güvenli Geleceğe" adını taşıyan proje kapsamında, 320 bin kişiye terör örgütlerinin gençler üzerindeki "kirli emelleri" anlatıldı.
Terör konusunda önemli uyarılar
Öğrenci ve velilere konuyla ilgili uyarıların yer aldığı broşürler de dağıtıldı. "Yeni hayatımız ve geleceğimiz için 6 altın hatırlatma" başlıklı broşürlerde, arkadaş seçimi, her söylenene, yazılana, anlatılana, gösterilene inanmama, gerektiğinde "hayır" demek, gözlemci, tarafsız bakma ve araştırmacı olmak, ayrımcılık, suistimal, istismar konularına dikkat etme, kanunsuz ve şiddet içerikli faaliyetlere katılmama uyarılarında bulunuldu.
Bir diğer broşürde ise terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri sıralandı. Broşürde, örgüt mensuplarının arkadaşlık, hemşehrilik, aile/akraba ilişkisi, sosyal ve kültürel faaliyetler, dini değerler ve etnik köken üzerinden yakınlık kurdukları gençleri, "beyin yıkama" taktikleriyle militan yaptığı vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.