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TEM Otoyolu'nda tanker devrildi

TEM Otoyolu'nda tankerin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Hikmet Faruk Başer   | 13.09.2019
TEM Otoyolu'nda tanker devrildi

Istanbul

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Altınşehir Viyadüğü'nde Edirne istikametinde bir tanker henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. 

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından Edirne istikametine tüm şeritler trafik akışına kapatılırken, trafikte yoğunluk oluştu. Şu anda trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tankerin kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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