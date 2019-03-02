Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristler, 6 ÖSO mensubunu öldürdü
Terör örgütü YPG/PKK'nın muhaliflerin mevzilerine saldırısı sonucu 6 ÖSO mensubu hayatını kaybetti.
Azez
Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK'nın muhaliflerin kontrolündeki mevzilere saldırması sonucu çıkan çatışmada, Özgür Suriye Ordusu'ndan (ÖSO) 6 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Halep ilinin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, askeri muhaliflerin bulunduğu Azez ilçesinin güneyindeki Kal Cibrin köyüne dün gece saldırdı.
Saldırı sonucu YPG/PKK ile ÖSO mensupları arasında çatışma çıktı.
Çatışmada, 6 ÖSO mensubu yaşamını yitirdi.
Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristler, muhaliflerin kontrolündeki bölgelere aralıklarla sızarak saldırılar düzenlemeye çalışıyor.
Tel Rıfat'ın durumu
Arap toprağı Tel Rıfat, 3 yıldır YPG/PKK'nın işgali altında. Örgüt, Tel Rıfat'tan başlayıp Münbiç'e uzanan hattı "Şehba kantonu" olarak adlandırıyor.
YPG/PKK'lı teröristler, 2016'nın başında Afrin'den güneydoğuya doğru yayılarak Tel Rıfat'ı işgal etmişti. YPG/PKK, bu yolla Fırat Nehri'nin doğusunda işgal ettiği topraklar ile batısında bulunan Afrin'i karadan birleştirmek için arada kalan bölgeleri ele geçirmeyi amaçlamıştı.
YPG/PKK, böylece Suriye-Türkiye sınırı boyunca kesintisiz hakimiyet kuşağı oluşturacaktı. Ancak Tel Rıfat ve Münbiç arasındaki Bab ilçesi, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunuyor. Bu nedenle terör örgütü Tel Rıfat-Münbiç bağlantısını sağlayamıyor.
Tel Rıfat ve çevresinde yaşayan 250 bin sivil, YPG/PKK işgalinin ardından göç etmek zorunda kaldıkları Fırat Kalkanı bölgesine komşu, muhaliflerin kontrolündeki Azez'de barınıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.