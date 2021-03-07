Euro
8.98
Dolar
7.53
BIST 100
1,541.98
Altın
1,698.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Tel Rıfat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi." ifadesi kullanılarak, operasyonların hız kesmeden devam edeceğini kaydetti.

Selma Kasap   | 07.03.2021
Tel Rıfat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat'tan Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için Tel Rıfat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 187 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 524 bini geçti
Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısındaki korkutan artış sürüyor
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bin 718'e yükseldi
Koronavirüsle mücadele eden kadın sağlık çalışanları hem evde hem işte mesai harcıyor

Benzer haberler

Tel Rıfat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Tel Rıfat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan bir kişinin yakalandığını bildirdi

İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist yakalandı

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin açıklama: Patlama ve yanma emaresine rastlanmadı

MSB'den kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin açıklama: Patlama ve yanma emaresine rastlanmadı
11 şehidin acı haberi ailelerine ulaştırıldı

11 şehidin acı haberi ailelerine ulaştırıldı