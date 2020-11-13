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Tekirdağ'dan Avrupa'ya açılan ilk ihraç yük trenini TBMM Başkanı Şentop uğurladı

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop Tekirdağ'dan Avrupa'ya açılan ilk ihraç yük trenini Tekirdağ'dan Bulgaristan'a yolcu etti.

Mesut Karaduman,Muhammet Mutaf   | 13.11.2020
Tekirdağ'dan Avrupa'ya açılan ilk ihraç yük trenini TBMM Başkanı Şentop uğurladı

Tekirdağ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Medlog İstasyonu'ndan uğurladığı ihracat treninin ardından, "İhracat treni, böylesine önemli bir günde Tekirdağ'ın kurtuluşu olan 13 Kasım'da şehrimizden Bulgaristan'a transit yola çıktı. Şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasında büyük bir fayda sağlayacak olan ihracat trenimizin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

İhracat treni ile sınır kapılarında yaşanan sıkışıklık ve gümrüklerde yaşanan aksaklıklar sona erdirilecek.

İhracat treni transit olarak geçiş yapmasından dolayı döviz kaybına da son vermesi öngörülüyor. 27 dorse ile başlayan ihracat treninin 300 dorseye ulaşması hedefleniyor.

Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer de katıldı.

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