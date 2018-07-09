ANKARA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında yaşamını yitirenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Kazada hayatını kaydeden Özcan Cesur (47), son yolculuğuna uğurlandı.

Cesur'un cenazesi Muratlı Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak İnanlı Mahallesi'ndeki camiye getirildi.

Özcan Cesur'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İnanlı Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Cesur'un, akrabasının düğünü için ilçeye geldiği ve düğünden sonra Çorlu'ya dönmek için trene bindiği öğrenildi.

64 yaşındaki Zübeyda Seven toprağa verildi

Kazada hayatını kaydedenlerden Zübeyda Seven de (64), son yolculuğuna uğurlandı.

Seven'in cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak, Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesindeki Merkez Camisi'ne getirildi.

Kazada hayatını kaybeden Seven'in yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Seven'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Seven'in, eşi Selahattin Seven ile birlikte ilçede bir yakınlarının düğününden döndüğü, Selahattin Seven'in de kazadan sonra yaralı olarak sevk edildiği Çorlu'da özel bir hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda (TCDD) güvenlik görevlisi Seyfi Erbil de (42) aynı camide öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Anne - kız aynı trenden yan yana tabutlara

Kazada vefat eden Derya Güvenç Kurtuluş (30), kızı Beren Kurtuluş (6 aylık) ve ablası Emel Güvenç Duman (36) için, Çorlu Merkez Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törende aile yakınlarının güçlükle ayakta durdukları gözlendi.

Öğle vakti aynı aileden Bihter Bilgin'i (14) toprağa veren aile, Derya Güvenç Kurtuluş, Emel Güvenç Duman ile minik Beren'i son yolculuklarına uğurladı.

Cenazeler Ergene ilçesi Vakıf Mahallesi'nde bulunan mezarlığa defnedildi.

Cenaze törenine aile ve yakınları, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, CHP Tekirdağ milletvekili Candan Yücer, CHP İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Ali Şeker ve İYİ Parti Tekirdağ milletvekili Enes Kaplan katıldı.

18 yaşındaki Serhat son yolculuğuna uğurlandı

Tren kazasında yaşamını yitirenlerden Serhat Şahin (18) son yolculuğuna uğurlandı.

Şahin'in cenazesi, Küçükçekmece İstasyon Mahallesinde bulunan Medine Camisi'ne getirildi. İkindi vakti düzenlenen törende, Şahin'in ailesi taziyeleri kabul etti.

Şahin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Yeni Kanarya Mezarlığı'nda defnedildi.

Tren kazasında vefat eden iki komşu toprağa verildi

Kazada yaşamını yitiren aynı mahalleden 39 yaşındaki Ayşe Başaran ve 40 yaşındaki Ergün Kerpiç, Uzunköprü'de toprağa verildi.

Çorlu Devlet Hastanesi morgundan alınan Başaran ve Kerpiç'in cenazeleri Uzunköprü Mescit Mahallesindeki Mescit Camisi'ne getirildi.

İki cenaze ikindi namazına müteakip kılınan namaz sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.

İki kuzen toprağa verildi

Tren kazasında yaşamını yitiren iki kuzen Bahar Koçman (27) ve Yağmur Laçin (27) Muratlı'da toprağa verildi.

Muratlı Devlet Hastanesinden alınan Koçman ve Laçin'in cenazeleri, ilk olarak Muratlı Cemevine ardından Muradiye Camisine getirildi.

İki cenaze ikindi vakti kılınan namaz sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Koçman ve Laçin kuzenlerin akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Teyze çocukları olan Koçman ve Laçin'in akrabalarını ziyaret için ilçeye geldikleri, İstanbul'daki evlerine dönmek için trene binmeden önce sosyal medyada trenin önünde fotoğraf paylaştığı öğrenildi.