Euro
7.19
Dolar
6.45
BIST 100
88,322.86
Altın
1,618.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Tekirdağ'da kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi.

Mehmet Akif Aldoğan   | 28.03.2020
Tekirdağ'da kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi

Tekirdağ

İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerinde kaçak maske üretimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. 

Operasyonda kaçak üretilen 15 bin maske, maske yapımında kullanılan 32 top ip, 19 top tel, 15 top kumaş ve 3 üretim makinesi ele geçirildi.

İş yeri sahibi M.K'ye ruhsatsız iş yeri açıp çalıştırdığı ve kaçak maske üretimi yaptığı gerekçesiyle adli ve idari işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
New York'tan salgın nedeniyle komşu eyaletlere sığınanlara zorunlu karantina
İletişim Başkanlığı gazeteciler için Kovid-19'a karşı dikkat edilmesi gerekenler rehberi hazırladı
Eski milli kalecilerden Rüştü Reçber koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırıldı

Benzer haberler

Tekirdağ'da kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi

Tekirdağ'da kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi

Niğde'de koronavirüse karşı 'termal kontrollü temassız geçiş sistemi' geliştirildi